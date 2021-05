Quelques mois seulement après la séparation d’Uber de son unité commerciale de conduite autonome ATG, Lyft fait de même en vendant sa division de recherche sur les véhicules autonomes nommée Level 5 à la filiale de Toyota, Woven Planet. L’accord a été annoncé cette semaine avec l’unité commerciale changeant de mains pour 550 millions de dollars. Lyft recevra 200 millions de dollars de ce montant à l’avance, tandis que les 350 millions de dollars restants seront versés à l’entreprise sur cinq ans.

Cette décision est considérée à la fois comme un moyen pour Lyft de réduire ses dépenses, s’élevant à quelque 100 millions de dollars par an, et comme une reconnaissance tacite que le robotaxis peut ne pas arriver à une échelle dans un laps de temps suffisamment proche pour justifier le type de dépense annuelle en espèces par la compagnie de transport.

Une division lancée récemment

La division Woven Planet de Toyota a été lancée en janvier de cette année, issue des travaux du Toyota Research Institute sur la mobilité connectée, et est destinée à servir de pôle d’innovation, de recherche et d’investissement axé sur les villes intelligentes, la robotique, la conduite automatisée et autres zones.

Cette acquisition fait progresser leur mission de développer la mobilité la plus sûre au monde à grande échelle.

L’arrivée de véhicules autonomes

Grâce à cet accord, la société pour rassembler les infrastructures et les ressources qui l’aideront à transformer le monde dans lequel nous vivons actuellement. Cela est possible grâce à des solutions de mobilité susceptibles de garantir un avenir plus sûr.

Soit dit en passant, la vente par Lyft de son unité de conduite autonome a lieu au cours de l’année où le président de Lyft, John Zimmer, prévoyait l’arrivée de véhicules autonomes, Zimmer faisant cette prédiction en 2016.

Source : AutoWeek