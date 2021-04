Première mondiale : Audi Q4 e-tron Crossover EV d’entrée de gamme

Audi a été un peu sur une lancée, ces derniers temps, apparemment en train de faire ses débuts un nouveau EV complet après l’autre. La superbe Audi e-tron GT était un point culminant, prouvant qu’Audi pouvait construire une voiture de sport électrique désirable. Cependant, l’e-tron GT coûte très cher, à partir d’environ 100 000 dollars.

Maintenant, le tout nouvel Audi Q4 e-tron, et son frère Q4 e-tron Sportback, est là et il offre aux clients Audi traditionnels un véhicule électrique d’entrée de gamme pour les aider à basculer.

Groupe motopropulseur

Regardons les choses en face, c’est ce que vous voulez savoir. Nous avons vu des photos d’espionnage et des photos camouflées de l’extérieur et nous avons déjà vu l’intérieur. Cependant, Audi a été silencieuse sur les détails de sa gamme et de sa puissance jusqu’à présent. Nous savions déjà que l’Audi Q4 e-tron est basé sur l’architecture MEB de Volkswagen, la même plateforme électrique évolutive qui sous-tend la Volkswagen ID.4.

Ci-dessous la présentation de cette voiture :

L’Audi Q4 e-tron offrira deux niveaux de batterie différents et trois options de transmission différentes. Pour commencer, l’Audi Q4 35 e-tron d’entrée de gamme embarquera une batterie de 52 kWh (55 kWh brut), tandis que la plus grande Audi Q4 40 e-tron sera livrée avec une batterie de 77 kWh (82 kWh brut). La même batterie de 77 kWh alimente également l’Audi Q4 50 e-tron Quattro.

Extérieur

Après avoir vu de nombreuses photos camouflées de l’Audi Q4 e-tron, nous avons en quelque sorte eu une idée de ce à quoi il allait ressembler. Maintenant qu’il est enfin là, nous savons que nos hypothèses étaient justes.

L’Audi Q4 e-tron de série ressemble à ce que nous pensions, mais ce n’est pas une mauvaise chose. C’est un multisegment électrique élégant qui présente un design sportif et musclé, des porte-à-faux courts et les plus grandes roues jamais montées sur un véhicule Audi du segment A. Nous pouvons facilement voir les clients Audi Q5 être très intéressés par le Q4 e-tron.

Source : BMWBlog