La pénurie de micropuces qui a frappé les constructeurs automobiles au cours des derniers mois continuera de frapper chez eux cette semaine, mais d’une manière beaucoup plus visible, car plusieurs usines en Amérique du Nord seront confrontées à des arrêts temporaires en raison de la pénurie.

Cette semaine, plusieurs usines Stellantis aux États-Unis, au Canada et au Mexique seront inactives pendant une période qui pourrait durer plusieurs semaines en raison de la pénurie de puces semi-conductrices chez les fournisseurs. Ce seront les dernières usines d’Amérique du Nord touchées par la pénurie, avec des usines à Warren, au Michigan ; Brampton et Windsor, Ontario ; Belvidere, dans l’Illinois, et Toluca, au Mexique, ont prévu d’arrêter la production de plusieurs véhicules populaires, notamment la camionnette Ram 1500 et la Jeep Cherokee. Certaines de ces usines ont déjà subi des retards plus tôt cette année.

Des problèmes systématiques

En février, l’usine de Belvidere qui assemble le Jeep Cherokee avait déjà subi un arrêt d’une semaine en raison de la pénurie, tout comme une autre usine de Stellantis, tandis que Ford a également dû suspendre la production du F-150 au Michigan pour un certain nombre de jours ce mois-ci.

Au cours des dernières semaines, un certain nombre de constructeurs automobiles ayant des usines à l’étranger ont également dû mettre au ralenti des chaînes de production, notamment Toyota, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi, Honda et General Motors, avec un certain nombre d’usines exploitées par ces constructeurs automobiles aux États-Unis ressentant déjà effets.

Une pénurie pénalisante

La pénurie de puces elle-même est enracinée dans les premières semaines de la pandémie au printemps dernier, lorsque les constructeurs automobiles ont en grande partie fermé leurs portes et lorsque les fournisseurs produisant des micropuces pour les constructeurs automobiles ont orienté leurs capacités vers les fabricants d’ordinateurs et de consoles de jeu.

Lorsque l’industrie automobile a connu un rebond soudain sur la plupart des grands marchés l’automne dernier, les fournisseurs n’ont pas été en mesure de renoncer aux contrats avec ces sociétés d’électronique, qui avaient connu une croissance rapide de la demande des consommateurs pendant les verrouillages à travers le monde.

Source : AutoWeek