Même McLaren doit faire face à des demandes mondiales toujours croissantes pour une économie de carburant plus stricte et une efficacité accrue. Par conséquent, la prochaine Artura, la voiture qui rentre dans la catégorie Super Series de McLaren avec les 720S et 765LT, sera très sensible et très efficace. Sera-ce aussi très amusant à conduire? Nous ne le savons pas encore, mais un coup d’œil à la fiche technique suggère que ce sera le cas.

Tout d’abord, il y a cette toute nouvelle transmission hybride. Nous savions que cela arriverait il y a cinq ans lorsque McLaren a dit s’attendre à moins de cylindres que leurs puissants V8 et à l’ajout d’énergie électrique. McLaren a déjà fabriqué des hybrides, mais ceux-ci étaient dans les voitures Ultimate Series comme la P1 et la Speedtail. Celui-ci fait partie de la Super Série la plus gérable et même à peine plus abordable, une sorte de gamme de super voitures de niveau intermédiaire de McLaren.

Un moteur V6 biturbo

L’Artura sera à la place propulsée par un V6 biturbo de 3,0 litres couplé à un moteur électrique, comme McLaren appelle le composant électrique de son nouveau groupe motopropulseur hybride. Ensemble, les deux produisent 671 chevaux et 531 lb-pi de couple.

Ci-dessous une vidéo présentant cette nouvelle voiture :

Oui, c’est en baisse par rapport aux 765 ch du 765LT. C’est même en baisse par rapport aux 710 chevaux de la 720S, mais McLaren compense cela en réduisant le poids à vide.

Une nouvelle technologie

Cela commence avec la première utilisation de la toute nouvelle architecture McLaren Carbon Lightweight, qui a été optimisée de manière unique pour une utilisation avec ce groupe motopropulseur hybride particulier. Et s’ils construisaient l’architecture autour d’un groupe motopropulseur hybride, on pourrait supposer que les futures McLaren seront également des hybrides.

En fait, on pourrait vraiment l’étirer et dire que toutes les futures McLaren seront des hybrides, à l’exception de celles qui sont purement électriques. Mais ce n’est que de la spéculation pour le moment.

Source : AutoWeek