Les acheteurs d’aujourd’hui se soucient de moins en moins des choses traditionnelles que vous et moi avons grandi en pensant qu’elles étaient importantes dans les voitures, comme la puissance, la maniabilité et quel est exactement le rapport de compression sur cette chose de toute façon ?

On suppose presque que toutes les voitures ont atteint un certain niveau minimum requis de puissance, de couple, de maniabilité, de freinage et même de fiabilité. Alors que nous progressons dans le deuxième siècle de l’automobile, il devient de plus en plus clair que ce que les acheteurs de voitures veulent, c’est la connectivité dans leurs voitures.

Un partenariat intéressant

À cette fin, Ford a annoncé un partenariat stratégique avec Google pour utiliser Android pour exécuter de nombreuses fonctionnalités d’infodivertissement, de navigation et de connectivité sur les futurs Ford. L’accord de six ans verra un nouveau système d’exploitation basé sur Google sur les véhicules Ford et Lincoln à partir de l’année civile 2023.

Ci-dessous une vidéo en anglais relatant ce partenariat :

Le nouveau système semble prometteur. Google Maps offrira des informations sur la circulation en temps réel, un réacheminement automatique, un guidage sur les voies et plus encore. Google Play offrira aux conducteurs un accès à leurs applications préférées, optimisées et intégrées pour une utilisation dans le véhicule. Google Assistant signifie que vous contrôlez le tout avec des commandes vocales uniquement, ce qui libère vos globes oculaires pour regarder la route.

Un avantage majeur pour Ford

Le partenariat offre également des avantages à Ford en dehors de la voiture. Google utilisera ses capacités en matière d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et de données pour accroître l’efficacité dans tous les domaines, de la formation des employés de fabrication aux performances des équipements de l’usine.

Actuellement Ford procède à de grands changements avec la conduite, autonome, la connectivité et l’électrification. Cette association pourrait ainsi créer une centrale d’innovation permettant d’offrir aux clients une expérience supérieure.

Source : AutoWeek