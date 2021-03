Depuis que Tesla a partagé un croquis d’une petite trappe électrique l’année dernière, des rumeurs ont tourné autour d’une offre de sous- modèle 3 qui pourrait permettre au constructeur automobile de défier les goûts de la Nissan Leaf et de la Chevrolet Bolt. Relativement peu de choses ont été partagées depuis sur les progrès du modèle 2, car il a été officieusement surnommé, malgré l’habitude de Tesla de laisser tomber des indices sur les modèles à venir pendant des années avant le lancement.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a reconfirmé les plans pour un véhicule de 25 000 dollars lors de la journée de la batterie l’année dernière, indiquant qu’il arriverait dans trois ans, mais est par ailleurs resté largement silencieux sur les progrès de la société sur un tel modèle. Compte tenu des commentaires de Musk’s Battery Day, la production commencerait au second semestre 2023.

Une voiture très attendue

Un Model 2 de 25 000 dollars pourrait bien se vendre sur tous les autres modèles de Tesla à venir combinés en raison non seulement de ce prix, mais aussi de l’appétit de ses marchés cibles, en particulier la Chine, ce qui conduit certains observateurs de l’industrie à affirmer qu’il devrait être une priorité plus élevée pour le constructeur automobile que la controverse stylisée Cybertruck ou le coûteux Roadster assisté par fusée. La voiture serait produite en Chine pour le marché intérieur et également exportée dans le monde entier.

Ci-après une vidéo présentant ce modèle :

Un Model 3 ?

Une berline fortement basée sur l’architecture du modèle 3 aurait pu avoir du sens en 2017, alors que la production du modèle 3 ne faisait que commencer, mais serait terriblement datée par un objectif de production 2023. Pourtant, une carrosserie à hayon est probablement compte tenu des goûts des marchés européen et chinois.

Mais il reste à déterminer combien de polyvalence les acheteurs lui demanderont. Le croquis officiel de Tesla le représentait davantage comme un coupé, ce qui semble certainement attrayant du point de vue du design, mais peut ne pas maximiser exactement l’espace intérieur sur les marchés où il s’agit probablement de la seule voiture d’un foyer.

Source : AutoWeek