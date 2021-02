Lorsque Jaguar a annoncé qu’il passerait à une marque entièrement électrique d’ici 2025, le monde automobile tout entier en a pris note. Bien sûr, Jaguar est une petite marque avec une petite gamme, donc passer entièrement électrique n’est pas aussi difficile. Mais encore, faire ce saut massif en seulement quatre ans est extrêmement ambitieux.

Certains constructeurs automobiles rient probablement dans leurs lederhosen à la perspective de toute marque de faire un changement aussi radical et soudain, tandis que d’autres sont devenus inspirés. Il semble que Ford fasse partie de ce dernier groupe.

Des modèles entièrement électriques

Selon le président de Ford Europe, Stuart Rowley, tous les modèles Ford européens seront entièrement électriques d’ici 2030. C’est cinq ans plus tard que Jaguar, mais Ford a également une gamme de véhicules environ dix fois plus grands que ceux de Jag. Rowley affirme que la décision soudaine de faire le changement est une tentative de moderniser la gamme de modèles et un moyen de nous perturber.

Ci-dessous les détails de cette nouvelle en anglais :

Ce qui est le plus impressionnant dans le plan de Ford, c’est qu’il inclut également les véhicules utilitaires. Ford vend des millions de fourgonnettes et de camions commerciaux en Europe, des véhicules qui dépendent généralement de l’énergie diesel.

Le projet ambitieux de Ford

Cependant, Ford n’inclut pas seulement les véhicules commerciaux dans ce plan, mais a en fait l’intention de rendre tous les véhicules commerciaux zéro émission d’ici 2024, ce qui signifie qu’ils ne seront alimentés que par des groupes motopropulseurs BEV (véhicule électrique à batterie) ou hybrides rechargeables (PHEV). Pour aller plus loin, toute la gamme Ford sera zéro émission d’ici 2026.

Ce plan coûterait 22 milliards de dollars à Ford d’ici 2025, le premier investissement majeur étant destiné à l’usine de Cologne, en Allemagne, qui recevra 1 milliard de dollars pour devenir un centre de fabrication de véhicules électriques. Bien que, certes, Ford aura un peu d’aide, car il prévoit d’utiliser l’architecture tout électrique MEB de Volkswagen pour le ou les deux premiers véhicules électriques produits à Cologne.

Source : BMWBlog