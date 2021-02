Cet été, Audi s’ajoute à la liste croissante des berlines tout électriques de haute puissance avec ses e-tron et RS e-tron. La paire va à l’encontre de la tendance des multisegments électriques, offrant aux gens qui recherchent toujours la berline sport de luxe haut de gamme une option élégante à piles.

L’e-tron GT de base est alimenté par deux moteurs électriques produisant un total de 469 ch. Passer à la variante RS plus puissante fait grimper la puissance nette à 590 ch. Une fonction overboost, disponible sur les deux modèles, fait passer l’e-tron GT à 522 ch et la RS e-tron GT à 637 ch. Audi dit que ces puissants groupes motopropulseurs propulseront la GT de base à 96 km/h à partir d’un arrêt mort en 3,9 secondes ; 3,1 secondes avec la variante RS. La vitesse maximale est plafonnée à 240 et 250 respectivement.

Des voitures électriques plus puissantes

Ces berlines EV incontestablement rapides devraient impressionner vos voisins par leurs performances, mais il y a toujours plus dans une berline haut de gamme que sa rapidité. Audi veut que vous accélériez confortablement.

Ci-après une vidéo présentant cette voiture :

Bien qu’il semble que les sièges soient en cuir, Audi note que la voiture standard est sans cuir. Les clients peuvent passer à Dinamica ou Alcantara moyennant des frais supplémentaires.

Diverses fonctionnalités

Le design intérieur positionne également l’écran d’infodivertissement de 10,1 pouces et le tableau de bord numérique de 12,3 pouces vers le conducteur, l’idée étant de rendre l’expérience plus centrée sur le conducteur. Alors que vous vous attendez à ce que le tableau de bord pointe directement vers le conducteur, l’inclinaison supplémentaire de l’écran d’infodivertissement est destinée à vous aider à ne pas avoir à vous éloigner de la route.

Une suspension pneumatique standard à trois chambres maintient votre café stable à grande vitesse. Selon Audi, cette suspension peut se raffermir lorsque vous devez vous attaquer à une piste de course, s’adoucit lorsque vous devez vous rendre au travail. La direction intégrale est de série sur tous les modèles e-tron.

Source : AutoWeek