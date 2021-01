Avant sa révélation le mois prochain, Mitsubishi a publié une courte vidéo teaser montrant l’Outlander de nouvelle génération en cours de test. Le nouveau modèle remplace celui qui est en production depuis 2012, le produit phare ayant reçu un certain nombre de mises à jour depuis, y compris une version PHEV.

Le modèle 2022 devrait être stylé d’après le concept Engelberg, confirmé dans une fuite à la fin de l’année dernière qui montrait le nouveau design avec des caractéristiques de surface complexes et de nombreux éléments en forme de losange.

À quoi s’attendre dans le nouvel Outlander ?

La prochaine génération Outlander devrait également partager une plateforme avec le Nissan Rogue, un avantage de Nissan ayant renfloué Mitsubishi il y a quelques années après une note d’économie de carburant inattendue crise.

Ci-dessous une vidéo montrant un aperçu de ce véhicule :

La taille plus grande vise également à différencier l’Outlander de l’Eclipse Cross et à en faire un concurrent avec des SUV plus grands, car le modèle sortant avait toujours l’impression d’avoir combattu des modèles de plus en plus petits simultanément. Le toit plat et carré devrait également offrir aux passagers de la troisième rangée une marge de manœuvre supplémentaire, Mitsubishi refusant d’adopter un profil branché et branché au détriment de l’espace pour les passagers et le chargement.

Un style changé

Un style plus net est également attendu sur le nouveau modèle, à l’instar de l’exemple récemment donné par l’Eclipse Cross et son design techno, créant un contraste avec les formes plus fluides proposées par l’entreprise il y a dix ans.

Le concept Engelberg était considéré comme un aperçu de l’Outlander de nouvelle génération et d’autres modèles Mitsubishi, si ce n’est son petit duo de berlines et de berlines Mirage. Le style plus net devrait distinguer Mitsubishi du modèle sortant, qui était considéré comme un peu anonyme au cours de son long mandat.

Source : AutoWeek