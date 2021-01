Avec chaque année qui passe, le nombre de voitures disponibles aux États-Unis avec des transmissions manuelles n’augmente pas. L’Europe s’est certainement accrochée à eux en plus grand nombre pendant plus longtemps, grâce à la prévalence des berlines jusqu’à ce que l’engouement pour les croisements commence à envahir le continent.

Mais aux États-Unis, ils ont survécu presque uniquement dans les voitures de sport, même si jusqu’au début des années 2000, vous pouviez obtenir une telle chose comme une BMW X5 manuelle.

Les années 1990, des périodes prospères pour les transmissions manuelles

Les années 1990 semblent également être la dernière fois que les transmissions manuelles étaient répandues dans les voitures de banlieue petites et bon marché, et obtenir une voiture de lycée ou d’université avec un manuel n’était pas en soi inhabituel. L’époque de petites camionnettes à transmission manuelle a également été largement abandonnée dans cette décennie bénie. Ainsi, apprendre à conduire un manuel semble être devenu beaucoup plus une compétence de niche qu’il y a 25 ans, même si cela ne semble pas si lointain.

Ci-dessous une vidéo expliquant le fonctionnement d’une transmission manuelle :

Le déclin des transmissions manuelles aux États-Unis s’était certainement produit indépendamment du lancement des véhicules électriques et hybrides. Mais les véhicules électriques et électrifiés signifieront la fin des transmissions manuelles dans les nouveaux véhicules, alors que de plus en plus de constructeurs automobiles commenceront à passer à l’électrique et que de plus en plus de pays annoncent des interdictions sur les véhicules à essence et diesel, du moins dans les cercles des passionnés de VE.

Le développement des véhicules électriques

Mais une chose sur laquelle nous devons nous demander est si la propagation des véhicules électriques se produira uniformément dans le monde au cours de ce siècle ou si les véhicules équipés de moteurs à combustion interne persisteront beaucoup plus longtemps dans certaines régions du monde que dans d’autres.

Après tout, c’est quelque chose que les constructeurs automobiles doivent également prévoir. Tesla peut se permettre de fabriquer uniquement des voitures électriques, mais Toyota ne le peut pas, car elle est présente dans presque tous les pays, pas seulement les plus riches.

Source : AutoWeek