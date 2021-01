GM a présenté une voiture volante au CES !

Nous sommes tous des ventouses pour les voitures volantes. Tout comme les jet packs, les trottoirs en mouvement et les robots serviteurs qui se moquent de nos blagues, les voitures volantes offrent des possibilités illimitées, un énorme saut par-dessus la banalité de la vie quotidienne et une vision de la science-fiction que l’avenir est enfin arrivé. Et au CES, les voitures volantes sont désormais presque une exigence.

Voiture volante dans ce cas signifie eVTOL, ou engin électrique à décollage et atterrissage vertical, essentiellement un hélicoptère plus efficace. L’année dernière, au CES, Toyota a annoncé un investissement de près de 400 millions de dollars dans le fabricant d’eVTOL Joby Aviation, une entreprise qui semble non seulement être toujours en activité, mais en passe de fabriquer quelque chose qui vole d’ici 2023, selon le site Web Joby.

Un concept qui séduit de nombreux constructeurs

L’année précédente, c’était Hyundai qui avait un magnifique appareil eVTOL multi-rotor sur son stand, ainsi que des plans sur la façon dont il les utiliserait pour transporter les clients à travers la baie de San Francisco.

Ci-dessous une vidéo en anglais présentant ce véhicule volant :

Hyundai dit qu’elle en aura une version pour le fret aérien d’ici 2026, une unité de mobilité aérienne urbaine intra-urbaine d’ici 2028 et une mobilité aérienne régionale opérant entre les villes d’ici les années 2030. Allez Hyundai ! Et avant cela, Bell Helicopters avait un engin multi-rotor VTOL très similaire appelé Nexus.

Un véhicule très cool

Cette année, juste avant le CES, FCA a annoncé un partenariat avec Archer Aviation pour fabriquer des VTOL. Cette unité aura six hélices, trois sur chaque aile fixe, qui s’inclineront pour décoller et se balanceront vers l’avant pour le vol en palier. Ça a l’air cool. La production est prévue pour 2023.

Ce matin, au CES, GM est monté sur la rampe de lancement avec, sinon un modèle physique, au moins une impressionnante démo CAO. Puisque le CES est entièrement en ligne cette année, une vidéo de voiture volante était peut-être plus appropriée.

Source : AutoWeek