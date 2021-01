Penser que la seule différence entre un pneu hiver, toutes saisons et été uniquement est le dessin de la bande de roulement, c’est comme penser que la seule différence entre une Lamborghini et une Subaru est la façon dont les portes s’ouvrent. Et, tout comme l’effet limité des portes à ciseaux sur la vitesse de pointe d’une Aventador , le dessin de la bande de roulement joue en fait un rôle moindre dans les performances du pneu.

L’adhérence ultime d’un pneu provient de la capacité du caoutchouc à s’enfoncer dans la surface de la route. Et tout comme un pneu d’été haute performance fonctionne mieux lorsqu’il fait chaud, les pneus d’hiver fonctionnent mieux que tout dans le froid.

Effet sur la traction

Même si vous avez une transmission intégrale ou un SUV, cela s’applique à vous. La traction intégrale, tout comme les autres systèmes de sécurité tels que l’antipatinage ou l’ABS, n’améliore pas la traction ou ne crée pas de traction, elle ne fait que maximiser la traction que vous avez.

Ci-après des conseils pour le choix des pneus d’hiver :

En d’autres termes, votre système de traction intégrale fera simplement tourner les quatre roues car il ne mène nulle part, au lieu de seulement deux. Et, plus important encore, la traction intégrale fait très peu pour vous aider à tourner et absolument rien pour vous aider à vous arrêter.

Un pneu testé

De nombreux pneus tout-terrain portent la marque flocon de neige à trois pics. Pour obtenir cette marque, un pneu doit être testé physiquement et fonctionner sensiblement mieux que le pneu de référence. Mais ce n’est que dans une condition spécifique : la neige moyennement tassée.

Et il ne teste que la traction d’accélération. Et s’il offre 10 % de traction en plus que le pneu de référence, il répond à l’exigence de flocon de neige à trois crêtes.

Source : AutoWeek