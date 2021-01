Polestar a introduit une technologie d’éclairage avancée dans le segment des véhicules électriques compacts haut de gamme sur sa Polestar 2 fastback. Développée en Scandinavie, la voiture est bien adaptée aux nuits et aux jours les plus sombres.

Les phares à DEL Pixel, désormais de série dans la Polestar 2 « Launch Edition », sont dotés de la technologie des feux de route actifs ainsi que d’une séquence de bienvenue, qui s’active lorsque le véhicule est déverrouillé. La nouvelle technologie comprend 84 pixels LED individuels formant une matrice dans chaque lampe. Dans la matrice, chaque LED est contrôlée individuellement.

Des phares intelligentes

Le système de phares détecte jusqu’à 5 véhicules venant en sens inverse et éteint les feux de route à LED individuels qui aveugleraient ces conducteurs, tout en laissant tous les autres allumés pour maximiser votre éclairage/visibilité. Cette fonctionnalité permet au conducteur de laisser ses feux sur feux de route et de ne pas avoir à penser à basculer entre les modes.

Ci-dessous une vidéo en anglais présentant cette technologie :

Conduire Polestar dans l’obscurité et vous comprendrez vraiment à quel point cette technologie augmente la sécurité. L’éclairage LED permet également la créativité, et les signatures lumineuses que nous avons conçues sont indéniables. Ils sont uniques et les gens sauront que vous conduisez une Polestar.

Une sécurité accrue

De plus, les phares antibrouillard avant avec assistance dans les virages utilisent également la technologie LED, s’activant automatiquement à basse vitesse en fonction de l’entrée des clignotants ou de la direction, pour une meilleure visibilité dans les virages.

L’éclairage arrière dispose de 288 LED dans une barre lumineuse enveloppante pleine largeur avec des séquences d’éclairage uniques. La barre d’éclairage arrière comprend une technologie d’éclairage adaptative, de sorte que la luminosité est augmentée à la lumière du jour pour assurer une visibilité optimale des feux. La nuit, les LED s’assombrissent automatiquement pour éviter que les conducteurs derrière Polestar 2 ne soient éblouis.

Source : AutoWeek