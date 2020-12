BMW i4 avec trois variantes : i435, i440 et M550 xDrive

La première berline électrique BMW arrivera au début de 2022. L’i4 est construit sur la Série 4 Gran Coupé à quatre portes et constitue la première tentative de BMW de s’attaquer pleinement à Tesla et à son modèle 3. Pour réussir dans un segment très compétitif, l’i4 proposera pas moins de trois variantes: deux à propulsion arrière et un xDrive.

L’i4 d’entrée de gamme s’appelle la BMW i435 et dispose d’une propulsion arrière et d’environ 280 chevaux. Le prix n’a pas encore été fixé, mais nous nous attendons à ce qu’il soit similaire à celui de la base i3, dans la fourchette élevée de 40 000 dollars.

Des modèles haut de gamme

Le prochain sur la liste est la BMW i440, essentiellement une version plus premium de l’i435, mais avec la même configuration de traction arrière. La puissance est certainement plus élevée avec environ 330 chevaux à fournir par le moteur électrique. Une option boost pourrait offrir encore plus de puissance sur une courte période de temps. Encore une fois, pas de prix officiel sur celui-ci, mais nous prévoyons un prix dans les 50 000 dollars aux États-Unis.

Ci-dessous une vidéo en anglais présentant cette voiture :

Le haut de gamme BMW i4 est réglé par la division M. Cela n’est pas surprenant car le PDG de BMW M, Markus Flasch, l’a déjà confirmé. Le modèle sera vendu sous le badge BMW i4 M50 et comparé aux deux autres modèles, celui-ci a deux moteurs. Par conséquent, l’i4 M50 sera le seul électrique de la Série 4 avec une configuration à traction intégrale (xDrive). Les chiffres de puissance de l’i4 M50 sont susceptibles de tomber entre 450 et 460 chevaux. Comme pour le i440, une option boost pourrait offrir une puissance de sortie plus élevée pendant quelques secondes à la fois.

Comment est l’i4 M50 ?

Visuellement, la BMW i4 M50 aura beaucoup de bits M, comme on peut s’y attendre d’une automobile M Performance. Le carénage avant sera légèrement plus agressif que le i440, il y aura également des freins et des roues plus gros, et un aileron arrière.

Nous nous attendons à voir également quelques touches M à l’intérieur de la cabine. Bien sûr, BMW proposera l’i4 M50 à un prix plus élevé, nous ne serions donc pas surpris de voir une majoration de 10 000 dollars à 15 000 dollars par rapport à l’i440 à propulsion arrière.

Source : BMWBlog