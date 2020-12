Si vous regardez la nouvelle Mercedes-Benz Classe S mais pensez que ce n’est tout simplement pas assez chic, Mercedes a une réponse. Après la révélation de son compagnon stable, la Mercedes-Maybach 2021 porte le confort des créatures au niveau supérieur.

Outre les ajouts évidents comme un intérieur plus confortable et plus de technologie grand public, la berline Mercedes-Maybach S580 2021 arbore un empattement plus long de près de sept pouces que son homologue de la Classe S à empattement long. Selon Mercedes, cet empattement allongé profite presque exclusivement aux passagers arrière : c’est du luxe.

Un moteur puissant

Cette voiture de luxe dispose d’un V8 turbocompressé de 4,0 litres avec un système hybride léger EQ-Boost de 48 volts. Ce V8 équipé d’un hybride doux produit 496 chevaux et 516 lb-pi de couple grâce à une transmission automatique à neuf rapports.

Ci-dessous les essais de cette voiture en anglais :

À partir de là, la puissance passe par le système de transmission intégrale 4Matic de série avant de toucher le trottoir au moyen, enfin, des quatre roues. Bien que le système hybride doux ne fasse pas de ce V8 une puissance, il contribue à rendre le système de démarrage-arrêt plus fluide et à rendre le V8 plus efficace en croisière.

Plus de confort

Bien sûr, dans un monde parfait: vous ne conduisez pas cette Mercedes-Maybach. Non, vous êtes conduit pendant que vous traînez dans la zone du passager arrière pour profiter du confort. N’oublions pas les nouvelles fonctions de massage du repose-mollets et de chauffe-nuque à l’arrière.

Le pack Executive Rear Seat Plus en option augmente le confort des sièges arrière à 11, mais même dans les sièges standard, vous devriez être plus que suffisamment à l’aise pour gérer votre entreprise depuis votre smartphone. Tout en gardant l’habitacle silencieux, Mercedes équipe le Maybach d’une compensation active du bruit de la route, réduisant les bruits de basse fréquence avec des ondes sonores en contre-phase.

Source : AutoWeek