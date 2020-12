Audi arrête son développement de voitures fonctionnant à l’hydrogène. Cela a été révélé dans une interview avec le président du conseil d’administration Markus Duesmann. Il dit qu’il ne voit aucun avenir pour les voitures à hydrogène et les piles à combustible, car il sera pratiquement impossible de produire suffisamment d’hydrogène neutre en CO2 pour un nombre important de voitures particulières au cours des prochaines décennies.

Cela rend inintéressant pour Audi de procéder à ce développement coûteux. Selon Duesmann, il n’y a qu’une seule solution pour une voiture de tourisme durable, et c’est une voiture électrique avec batterie.

Mort lente

Avec Audi abandonnant le terrain, la voiture à hydrogène semble mourir lentement en Allemagne et en Europe. Daimler (Mercedes) et Volkswagen avaient déjà cessé leurs investissements dans ce domaine plus tôt. Le PSA français n’y voit pas grand-chose non plus. BMW est encore à mi-chemin de la course, pas tant pour l’Europe que pour le Japon, où l’infrastructure de l’hydrogène est plus avancée. La société sœur d’Audi, Porsche, est toujours la plus positive, comme le montre une récente interview du magazine allemand Auto Motor Sport avec le PDG de Porsche, Oliver Blume.

Voici l’annonce du projet d’Audi et d’autres marques au début :

L’un des problèmes est que l’UE et les organisations environnementales critiquent les voitures à hydrogène. Par conséquent, les chances d’obtenir des investissements dans des infrastructures indispensables sont faibles.

Les modèles asiatiques

Dans le monde entier, les Asiatiques sont toujours les plus sérieux en matière de voitures à hydrogène. Les leaders absolus du marché sont le japonais Toyota avec son modèle à hydrogène Mirai et le coréen Hyundai avec le Nexo. Honda, par exemple, teste également la Clarity.

Le fait qu’il se calme progressivement autour des voitures à hydrogène ne dit rien sur les perspectives des camions, des bus, des trains, des navires et des avions. Pour ces modes de transport, les attentes concernant l’hydrogène en tant que carburant alternatif durable sont toujours élevées.

Source : InnovationOrigins