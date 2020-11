PEUGEOT commande des véhicules électriques à Ecotricity

PEUGEOT a reçu une nouvelle commande de voitures électriques du fournisseur d’énergie verte britannique Ecotricity. La commande de tous les nouveaux modèles PEUGEOT e-208 et e-2008 entièrement électriques est la dernière du fournisseur d’énergies renouvelables, qui travaille avec PEUGEOT depuis 2014. Les véhicules ont été financés par le service spécialisé en financement Free2Move de PEUGEOT qui propose des contrats de location compétitifs et Offres de location pour les entreprises.

Ecotricity a passé commande de trois toutes nouvelles PEUGEOT e-208 et d’une toute nouvelle e-2008, dans le cadre de la modernisation de sa flotte. Les modèles entièrement électriques ont été fournis par Olympic Cars PEUGEOT à Stroud et financés par les spécialistes du financement Free2Move de PEUGEOT.

Les caractéristiques de ces véhicules

Le fournisseur d’énergie verte a choisi les deux véhicules en raison de leur impressionnante gamme zéro émission et de leurs faibles coûts de fonctionnement. La toute nouvelle PEUGEOT e-208, nommée « Voiture européenne de l’année » plus tôt cette année, était le premier véhicule entièrement électrique de nouvelle génération de PEUGEOT.

Ci-dessous une vidéo présentant ces deux modèles :

Dotée d’une batterie de 50 kWh et d’un moteur électrique de 100 kW (136 ch), la toute nouvelle PEUGEOT e-208 dispose d’une autonomie WLTP de 350 km à partir d’une seule charge. Le tout nouveau e-2008 dispose également d’une batterie de 50 kWh et d’un moteur électrique de 100 kW (136 ch) et est livré avec une autonomie WLTP de 330 km.

Une charge rapide

Les deux modèles prennent en charge une charge rapide jusqu’à 100 kW, avec une charge à 80 % ne prenant que 30 minutes, ce qui les rend idéaux pour les utilisateurs de flotte et professionnels.

La nouvelle flotte PEUGEOT d’Ecotricity a été financée par Free2Move, qui accompagne les entreprises avec des offres Contract Hire et Lease. Les véhicules ont été fournis dans le cadre d’un contrat de location de contrat d’entretien complet de trois ans qui couvre tout, de l’entretien et de la maintenance à l’assistance routière.

