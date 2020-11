Les conducteurs de BMW pourront désormais voir l’emplacement des radars et d’autres mesures de contrôle de circulation sur leurs écrans d’infodivertissement en temps réel. BMW envisage de lancer un service d’abonnement qui permettrait aux conducteurs de ses voitures de voir les radars, les pièges et autres mesures de contrôle de la circulation avant qu’ils ne soient pris par eux.

Le constructeur allemand proposera la technologie dans le cadre de sa suite ConnectedDrive, qui comprend déjà des services de conciergerie, un traitement de la parole en ligne et, surtout, des informations sur le trafic en temps réel.

Un service intéressant

De nombreuses applications mobiles telles que Waze et Google Maps offrent déjà ce type de service, mais ce qui distingue le système de BMW de ceux-ci, c’est qu’il repose sur un réseau national d’emplacements de caméras publiques fixes et mobiles, plutôt que sur les données provenant de la foule. Google et Waze. Le système utilise également les données des détecteurs radar et laser pour informer le conducteur via son affichage d’infodivertissement en temps réel.

Ci-après une vidéo présentant la technologie Connect Drive de BMW :

Le service est alimenté par Here Technologies et Cedar Electronics, et sera disponible sous forme d’essai de trois mois sur certains véhicules de l’année-modèle 2021. Après ce point, il apparaîtra sur les factures des propriétaires sous forme de frais pendant 15 mois.

Les détecteurs de radar

Pendant des décennies, les gens ont utilisé des détecteurs de radar dans le même but. Vous dépensez un peu d’argent pour avoir cette tranquillité d’esprit, sachant que vous allez recevoir un avertissement à l’avance.

Le service d’abonnement fait partie d’une campagne à l’échelle de l’industrie pour plus de fonctionnalités de paiement à l’utilisation, un moyen fiable pour les constructeurs automobiles de gagner plus d’argent.

Source : Driving