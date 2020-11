La recherche fastidieuse de places de parking à l’aéroport de Stuttgart est sur le point de se terminer bientôt, car les opérateurs de stationnement Apcoa, Bosch et Mercedes-Benz veulent à l’avenir rendre les voitures sans conducteur et entièrement automatisées. À cette fin, l’Automated Valet Parking (AVP) doit être développé pour être prêt à la production.

Il y a cependant un hic: pour le moment, seuls les propriétaires de la nouvelle Mercedes Classe S peuvent profiter de ce service. La Classe S est, avec l’équipement spécial nécessaire, le premier véhicule de série au monde à être équipé de l’INTELLIGENT PARK PILOT, une fonction de conduite offrant le deuxième niveau d’autonomie le plus élevé après SAE, niveau 4.

Infrastructure intelligente

Pour le projet pilote de stationnement automatisé avec voiturier, une vaste zone de dépôt et de prise en charge sera aménagée directement derrière l’entrée du parking P6, où les utilisateurs d’AVP pourront garer leurs véhicules à l’avenir. Au lieu de chercher une place de parking, ils peuvent s’enregistrer au terminal pendant que leur voiture est garée indépendamment au sous-sol.

Ci-après une vidéo en anglais relatant ce projet :

Pendant la phase de test, il y aura initialement deux places de parking pour chaque véhicule en libre-service. Plus tard, avec le début de l’opération de série sans conducteur prévue et la demande croissante, des places de stationnement supplémentaires seront ajoutées.

Plus de véhicules et plus de parkings

Dès que des garages de stationnement mieux équipés seront disponibles et que le fonctionnement de l’AVP sera légalement autorisé, il y aura même un service de ramassage et de livraison sans conducteur des voitures, évitant ainsi aux clients de se rendre à leur véhicule. Les conditions pour cela sont déjà en place.

Avec une proportion croissante de services de stationnement sans conducteur et entièrement automatisés, jusqu’à 20 % de véhicules en plus rentreront dans le même espace à l’avenir. En outre, des zones de stationnement étroites, éloignées et donc peu attrayantes seraient particulièrement adaptées au stationnement sans conducteur.

Source : InnovationOrigins