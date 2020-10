Les voitures de sport, de par leur nature même, ne sont pas pratiques. La plupart des voitures sont sélectionnées pour leur utilité, leur fonctionnalité ou leur confort, mais une voiture de sport n’est pas un achat logique. Ils sont destinés à ceux qui ne voient pas leur voiture comme un appareil, mais comme un outil pour des après-midi de conduite amusante.

Même ainsi, cette passion pour la conduite doit compter avec l’aspect pratique. Étant donné qu’une voiture perd une partie de sa valeur au moment où elle quitte le terrain du concessionnaire, une démarche plus intelligente avec une voiture de sport consiste à acheter un modèle d’occasion.

Mercedes-Benz Classe CL 2010

La Classe CL 2006-2014 est la variante coupé de la berline phare de la Classe S. Il est grand, spacieux et somptueux, mais il a aussi un côté sportif. Les modèles AMG tels que la CL 63 AMG et la CL 65 AMG présentent un certain nombre d’améliorations de châssis pour transformer le gros bruiser en une machine plus agile. La CL 63 est équipée d’un V8 biturbo de 518 chevaux, tandis que la CL 65 dispose d’un V12 biturbo développant une puissance incroyable de 604 chevaux.

Le CL a été remplacé par le Coupé de Classe S pour l’année modèle 2015, mais le modèle le plus récent n’avait pas la même présence de land-yacht que le CL au cours de ses dix ans.

Chevrolet Corvette 2010

La sixième génération (2005-2013), ou Corvette C6, a vu le départ des phares rabattables, et le trait de conception des phares fixes est resté jusqu’à aujourd’hui. Bien qu’il ne soit pas aussi luxueux que la Corvette C8 moderne, le C6 a marqué la lente marche vers des intérieurs de meilleure qualité dans les Corvettes.

Même sous sa forme de base, cette génération de Corvette est une machine performante de classe mondiale. Le moteur de base de la Corvette de 2008 à 2013 est le LS3; un V8 de 6,2 litres avec 430 chevaux au robinet. Combinée avec la suspension Magnetic Ride Control standard, la Corvette est une machine sérieuse pour la rue ou la piste.

