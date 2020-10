La Bentley Flying Spur est considérée par les spécialistes comme la meilleure berline de luxe au monde. Le véhicule intègre désormais un moteur V8.

Les recherches menées au cours des dix dernières années montrent un changement important dans l’utilisation du Flying Spur, des propriétaires avec chauffeur aux clients conduisant eux-mêmes avec des passagers qui les accompagnent. Une étude mondiale (incluant deux cliniques clients en Amérique et en Chine) a également démontré que plus de 40 pour cent des clients voyagent avec des passagers arrière au moins une fois par semaine.

Un véhicule facile à conduire

Le Flying Spur V8 offre une expérience plus centrée sur le conducteur grâce à une agilité accrue et une note de moteur plus caractéristique, tout en bénéficiant d’une autonomie accrue entre les arrêts de carburant et d’une réduction des émissions de CO2.

Voici une vidéo en anglais présentant cette voiture :

Au cœur du véhicule se trouve le moteur V8 à double turbocompresseur de 4,0 litres de Bentley, qui produit une puissance de pointe de 550 ch et utilise des turbos à double spirale pour atteindre son couple maximal de 770 Nm à un peu moins de 2000 tr/min.

Plus économique

Pour maximiser l’économie de carburant, le V8 peut arrêter quatre de ses huit cylindres dans des conditions de faible charge, lorsque la demande de couple est inférieure à 235 Nm et le régime moteur est inférieur à 3000 tr/min. Le changement est imperceptible pour les occupants, avec des temps de désactivation d’environ 20 millisecondes.

Le Flying Spur V8 est 100 kg plus léger que la version W12, ce qui rend le véhicule plus agile et réactif avec une personnalité distinctive qui lui est propre. Le nouveau modèle comprend les dernières avancées du groupe motopropulseur et du châssis : suspension pneumatique adaptative, vectorisation du couple par frein, contrôle de la dynamique de conduite et direction électrique, qui sont toutes des caractéristiques standard.

Source : AutomotiveWorld