Une de nos voitures compactes préférées devrait bientôt faire l’objet d’une refonte complète. La Honda Civic 2022 restera presque certainement la petite voiture spacieuse, amusante à conduire et pratique que nous connaissons et aimons, avec quelques améliorations pour la garder fraîche. Voici ce que nous pouvons nous attendre à voir sur la 11e génération de Civic.

Style évolutif

Le nouveau design sera plus évolutif que révolutionnaire, d’après ce que nous avons vu dans les récentes photos de brevets publiées sur le site de propriété intellectuelle du gouvernement australien. Dans l’ensemble, attendez-vous à un design plus sobre par rapport à l’extérieur trop stylé du modèle actuel, avec un soupçon d’Honda Insight sur ses carénages avant et arrière. Les photos de brevet montrent la Civic avec une calandre plus profilée, un long capot et des feux arrière d’aspect conventionnel au lieu des anciennes unités en forme de C.

Ci-après une vidéo montrant un aperçu de ce véhicule :

Ouvrez les portes et vous verrez une cabine plus moderne. La Honda Civic 2022 sera probablement livrée avec un écran tactile plus grand et la dernière itération du logiciel d’infodivertissement d’Honda. Les chances sont bonnes que la tige d’engrenage traditionnelle soit remplacée par un levier de vitesses à bouton-poussoir sur les modèles à transmission automatique, comme on le voit dans de nombreux autres produits Honda récents.

Moteurs et transmissions

Il va de soi qu’Honda continuera à offrir le moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre tout au long de la gamme. Ce moulin produit une puissance standard de 174 chevaux et 162 lb-pi de couple sur la Civic actuelle, tandis que certaines versions de la Civic à hayon remontent la barre avec un maximum de 180 chevaux et 177 lb-pi de couple.

On ne sait pas si le moteur quatre cylindres de 2,0 litres de base survivra à la refonte. Nous ne prévoyons pas de groupe motopropulseur hybride, c’est pourquoi Honda a l’Insight.

Source : MotorTrend