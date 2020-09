Les voitures électriques sont l’avenir. Dans un contexte environnemental favorable au développement durable, ces solutions séduisent de plus en plus les automobilistes actuels. Les voitures électriques sont d’ailleurs promues comme étant le meilleur moyen de se déplacer afin de réduire les émissions de CO2.

Cependant, ces véhicules ne sont pas aussi abordables par rapport aux voitures traditionnelles. Heureusement, il existe certains modèles que vous pourrez acquérir. Dans les prochaines, découvrez quelques véhicules électriques adaptés à chaque budget.

La BMW i3

Les véhicules électriques sont encore un peu chers, vous devrez donc vous diriger vers les petites annonces pour trouver un véhicule électrique pour moins de 15 000 euros. L’option hors concours, et une voiture qui gagne encore des applaudissements aujourd’hui, est la BMW i3. Il reste une pièce fabuleuse de conception et d’ingénierie, construite autour d’un châssis en fibre de carbone (comme une voiture de course) qui a permis aux ingénieurs de se débarrasser d’un pilier B traditionnel au milieu et d’installer des portes arrière dramatiques dedans et dehors. Des matériaux recyclés ont été utilisés pour garnir la cabine, comme le bambou.

Ci-dessous une vidéo montrant ce véhicule :

En plus d’être superbe à regarder, elle reste une excellente voiture à conduire ; un moteur électrique sur l’essieu arrière offre des performances percutantes et une batterie pleine garantit que vous obtiendrez 280 km entre les recharges.

Honda E

Le nombre de véhicules électriques au prix d’environ 30 000 euros augmente à un rythme soutenu. La star actuelle, en raison de son ingéniosité, de son style et de sa désirabilité, est la Honda E. C’est l’une des voitures les plus audacieuses et les plus audacieuses que Honda ait développées de son histoire – et aussi l’une des meilleures.

Son look rétro lui donne un réel attrait, tandis qu’une banque d’écrans numériques dans la cabine est une première pour toute voiture en vente. Étant une voiture de ville, son autonomie est quelque peu limitée, mais 200 km dans le monde réel sont réalisables; la capacité de charge rapide rechargera la batterie de plat à 80 % en 30 minutes.

Source : ApetoGentleman