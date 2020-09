Les batteries des voitures peuvent durer beaucoup plus longtemps que les batteries de votre téléphone ou ordinateur portable, mais combien de temps ? S’il est vrai que les voitures électriques perdent leur capacité de batterie au fil du temps, les progrès continus de la technologie signifient que la dégradation précise est difficile à définir dans son ensemble.

Le facteur principal dépend du propriétaire et de la manière dont il traite la batterie: la façon dont l’énergie est ajoutée, la façon dont elle est retirée et le nombre de cycles de charge que la batterie subit. Il n’est pas rare de voir des Teslas ou d’autres voitures électriques avec plus d’une centaine de milliers de kilomètre au compteur et une dégradation de la batterie inférieure à 10 %.

Le souci d’une charge rapide

Le premier peut sembler légèrement contre-intuitif, mais les batteries au lithium n’aiment pas être complètement chargées. C’est parce que la chaleur est l’ennemi des systèmes de batterie et que beaucoup de chaleur est générée à la fois par une charge rapide et par le maintien de la batterie à haute tension.

Voici des conseils pour bien entretenir sa batterie :

Alors que les batteries aiment être utilisées, la règle générale est de ne pas trop dépendre des chargeurs rapides, ni de surcharger la batterie ou de la laisser complètement à plat.

La chaleur

Le risque est que des dendrites peuvent se former, qui sont comme des mauvaises herbes dans le jardin de la chimie des batteries et peuvent provoquer des pannes. Au lieu de cela, il est conseillé aux propriétaires de toujours essayer de conduire et de charger leurs véhicules électriques dans ce juste milieu entre 20 et 80 %.

