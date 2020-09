La planification d’un road trip devrait être un processus agréable, cependant, le choix des destinations, la réservation d’hôtels, l’organisation des activités peuvent facilement déstabiliser les voyageurs les plus organisés. Mais avec un peu de prévoyance, les résultats peuvent être épiques.

C’est particulièrement vrai lorsque le risque de coronavirus pèse toujours sur la société. Et l’élément le plus important lors d’un road trip est le véhicule. Même l’itinéraire le plus détaillé ne sauvera pas un véhicule d’un manque d’entretien. Il est donc essentiel de s’assurer que les procédures d’entretien sont effectuées avant de partir à l’aventure.

Entretenir les pneus

Les pneus sont la seule partie d’un véhicule qui est en contact direct avec la route, il faut donc faire très attention pour s’assurer qu’ils sont correctement gonflés et en parfait état. La pression d’air spécifique requise par les pneus se trouve sur une petite étiquette opposée à l’intérieur de la porte du conducteur.

Voici quelques conseils en vidéo :

Par ailleurs, les véhicules sont aussi disponibles dans une variété de configurations de roues motrices, y compris la traction avant, la traction arrière et la traction intégrale. Cela mérite aussi un contrôle. Les renflements, entailles et autres dommages visuellement doivent également être inspectés par un professionnel pour s’assurer que l’intégrité structurelle du pneu n’est pas compromise.

Vérifier les fluides

L’entretien des fluides d’un véhicule est une étape essentielle pour s’assurer qu’un voyage d’été se déroule sans accroc. Même si l’huile moteur est parfois considérée comme l’élément vital d’un moteur, les véhicules modernes utilisent une variété de fluides spécialisés essentiels au fonctionnement et à la longévité de votre véhicule.

Il y a notamment le fluide de transmission. De nombreux nouveaux véhicules sont livrés avec des transmissions scellées qui ne permettent pas de vérifier ou de compléter facilement le liquide. Il y a également le liquide de frein qui mérite une vérification pour garantir votre sécurité sur la route.

Source : Forbes