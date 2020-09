Si vous voulez savoir quelle technologie aura votre voiture dans dix ans, regardez la Classe S d’aujourd’hui. Eh bien, préparez-vous à être excité pour l’avenir, car la Mercedes-Benz Classe S 2021 vient d’arriver, dotée d’une technologie et d’un luxe de classe mondiale.

Avec ce nouveau produit phare, Mercedes lance son MBUX de deuxième génération (Mercedes-Benz User Experience), qui vit désormais sur un énorme écran tactile central de 12,8 pouces associé à un écran de jauge numérique de 12,3 pouces. En fait, la Classe S est disponible avec jusqu’à cinq écrans dans l’habitacle, dont deux écrans arrière et une tablette MBUX.

Des moteurs plus puissants

Mercedes n’a annoncé que deux groupes motopropulseurs: le S500 4MATIC et le S580 4MATIC. Le premier est doté d’un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé pouvant produire 429 chevaux et 384 lb-pi de couple, tandis que le second obtient un V8 biturbo de 4,0 litres produisant 496 chevaux et 516 lb-pi de couple.

Voici une vidéo montrant ce véhicule :

Tous deux sortant par neuf vitesses automatiques et tous deux bénéficiant d’une assistance hybride légère. Des versions AMG plus puissantes arriveront certainement plus tard.

Des changements majeurs

Les moteurs ne sont pas les seules améliorations mécaniques significatives de la nouvelle Classe S. Il est désormais équipé d’une suspension E-Active Body Roll, alimentée par le générateur de démarrage de 48 volts. Ce système maintient la voiture lisse et horizontale sur les surfaces routières et peut même soulever la carrosserie lorsqu’il détecte un impact imminent. Avec cette nouvelle Classe S, Mercedes se rapproche également de la conduite sans accident.

Le véhicule est capable de gérer la vitesse, la distance de suivi, la direction et le changement de voie, soulageant ainsi le stress du conducteur. Tout en laissant la voiture gérer une plus grande partie de la charge de conduite, le conducteur et les passagers peuvent se détendre dans l’une des cabines les mieux aménagées disponibles aujourd’hui. Les sièges avant comportent jusqu’à 19 moteurs, et chaque siège de la voiture comprend un sceau d’approbation de la campagne Healthy Seating.

Source : CarBuzz