Si la couleur de la voiture est l’un des facteurs les plus importants dans l’achat de votre véhicule, vous n’êtes pas seul. Environ un tiers des acheteurs de voitures abandonneraient un accord si leur couleur de voiture préférée n’était pas disponible. Apprenez à choisir la teinte que vous aimerez pour le long-courrier lors de votre prochain trajet.

Une couleur qui vous correspond

Si vous tombez amoureux d’une couleur, prenez le temps de voir si vous pouvez vous voir vivre avec cette couleur pendant des années. Si vous ne pouvez pas le faire sortir de votre esprit, c’est peut-être la couleur qu’il vous faut. Les voitures sont toujours un achat émotionnel. Le choix d’une couleur de voiture fait partie de ce qui rend l’achat de voiture amusant, car c’est une expression extérieure de votre personnalité.

Voici quelques conseils utiles en vidéo :

Vous pouvez également choisir en fonction du climat dans lequel vous vivez. Les voitures de couleur plus claire comme le blanc et l’argent peuvent rester un peu plus fraîches par temps chaud, donc c’est mieux dans les climats plus chauds. Le noir est le plus populaire dans les climats plus froids car il restera plus chaud et se démarquera mieux contre la neige.

Des couleurs tendances

Certaines tendances de couleurs automobiles transcendent le temps tandis que d’autres sont directement liées aux valeurs d’une génération. Si vous avez à cœur une couleur, n’ayez pas peur de demander à un concessionnaire de la commander.

Les couleurs de voiture les plus populaires dans le monde sont le blanc, le noir, le gris et l’argent. Bien que ces tons puissent échanger des places dans la liste supérieure d’année en année, ils ont toujours été les favoris. Si vous êtes intéressé par une nouvelle couleur tendance, n’attendez pas pour l’acheter. De nouvelles couleurs sont généralement disponibles pour le court terme.

Source : CarsLoveToknow