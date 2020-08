Cela fait maintenant cinq mois que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie. Et aussi dévastateurs qu’ils aient été, les derniers mois ont été révélateurs en termes d’environnement, de qualité de l’air et de potentiel de transport durable. De manière inattendue, la pandémie a façonné des décisions importantes concernant notre avenir, comme la prise en compte d’une reprise verte.

Un appel de ralliement pour s’assurer que la reprise de Covid-19 est soutenue par la durabilité accélérée à travers le monde, menée par les défenseurs du changement climatique et les agences environnementales. La qualité de l’air était l’un des principaux domaines d’intérêt.

Une solution plus écologique

Le rapport spécial sur les perspectives énergétiques mondiales pour 2020 estime que les investissements dans les systèmes de transport public, y compris l’électrification des seuls systèmes de bus urbains, créeraient environ 30 pour cent de plus d’emplois dans la construction et l’ingénierie.

Voici les explications en anglais de ce phénomène qui a transformé le monde de l’automobile :

Il existe de nombreuses autres petites mesures qui peuvent contribuer au progrès. Pendant la pandémie, par exemple, des entreprises de transport ont proposé leurs solutions de mobilité durable pour transporter des médecins, des médicaments et des kits de test là où c’était nécessaire, le tout avec des émissions réduites.

Une nouvelle manière de se déplacer

Si les personnes et les organisations continuent de rechercher des solutions durables pour se déplacer, nous pourrons faire une réelle différence. Malgré les dégâts causés par la pandémie, ces temps peuvent être prometteurs.

Une transformation forcée peut nous aider à apporter des changements durables à notre façon de vivre et au monde qui nous entoure. Cela ne se produira peut-être pas demain, mais le passage aux véhicules électriques et aux villes plus propres et neutres en carbone peut commencer aujourd’hui.​

Source : TheNational