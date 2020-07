Audi vise à intégrer les voitures électriques dans les réseaux intelligents

En collaboration avec la société d’électricité allemande Hager Group, Audi explore les possibilités d’intégrer des véhicules électriques dans le réseau électrique. L’idée est que les voitures pourraient également fournir de l’électricité à la maison où elles sont chargées. Les avantages de cette approche signifieraient un réseau électrique plus stable, des coûts énergétiques plus faibles et apporteraient une contribution importante à la protection de l’environnement.

Selon cette idée d’Audi et du groupe Hager, la capacité de charge d’un véhicule serait utilisée pour stocker l’électricité verte autoproduite. Lorsque le véhicule n’est pas utilisé, l’énergie stockée dans la batterie peut être réinjectée dans la maison. Une batterie Audi e-tron entièrement chargée peut alimenter une maison familiale pendant une semaine.

Approvisionnement en énergie même en cas de panne du réseau

En raison de la prolifération des panneaux solaires (ainsi que des éoliennes), une telle quantité d’énergie peut être générée les jours ensoleillés ou venteux que le réseau électrique n’est pas capable de la traiter.

Ci-dessous une vidéo en anglais expliquant le fonctionnement d’un réseau intelligent :

Les batteries de voitures électriques et toutes batteries autonomes peuvent alors servir de stockage d’énergie supplémentaire. Cela permet d’alléger la charge sur le réseau électrique et signifie que l’électricité est disponible même en cas de panne du réseau.

Fonctions intelligentes supplémentaires

Audi a testé le concept dans la pratique avec une batterie e-tron équipée d’une nouvelle technologie de charge presque prête à être produite, une unité murale CC d’une capacité de charge allant jusqu’à 12 kW et une batterie domestique d’une capacité de stockage de 9 kWh.

La combinaison de panneaux solaires et de charge bidirectionnelle garantit que les voitures (batteries) soient extrêmement économiques et neutres en CO2 en termes de charge. Le logiciel intelligent du système de charge donne la priorité à l’utilisation des appareils électroménagers. Tout surplus d’énergie est utilisé pour recharger la batterie de la voiture.

Source : InnovationOrigins