À partir de 2022, il y aura un véritable arrêt au stand dans les courses de Formule E où la batterie sera rechargée en 30 secondes. C’est vraiment incroyable à quelle vitesse une voiture de Formule 1 est équipée d’un tout nouvel ensemble de pneus pendant une course. Quelques secondes, c’est tout ce qu’il faut.

Dans une course de Formule E, tout était fait très différemment il n’y a pas si longtemps. Ce ne sont pas les pneus qui ont été échangés, mais la voiture entière. Le problème était qu’une charge de batterie n’était pas assez puissante pour une course complète. Cela a pris fin en 2018 parce que c’était trop risqué. Depuis, les courses durent un peu plus de trois quarts d’heure.

Des changements majeurs

Cependant, à partir de 2022, les choses devraient passer à une vitesse encore plus élevée. Les voitures de Formule E progressent dans leur développement à un rythme extrêmement rapide. Le moteur électrique et la batterie deviennent de plus en plus puissants chaque année. Il en va de même pour la vitesse à laquelle une batterie peut être chargée.

Voici une vidéo en anglais expliquant le fonctionnement des véhicules utilisés dans la Formule E :

Le conglomérat industriel suisse ABB est l’un des pionniers de cette technologie. Ils auront l’honneur d’être les premiers à charger les voitures dites électriques de troisième génération à partir de 2022.

Chargement rapide

Ce ne sera pas encore aussi rapide que les voitures de Formule 1. Mais s’asseoir et ne rien faire n’est pas non plus une option. L’idée est que les bornes de recharge mobiles peuvent charger deux voitures en même temps en seulement 30 secondes. Dans cette demi-minute, 4 kWh de courant doivent circuler dans la batterie. ABB n’a pas encore expliqué comment il entend exactement y parvenir. Mais apparemment, ils sont prêts et disposés à franchir le pas.

Cette entreprise suisse va fournir une technologie de charge rapide qui aidera en outre à assurer une recharge des véhicules dans un délai très restreint.

Source : InnovationOrigins