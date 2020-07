Une planification de voyage qui prend en compte l’âge réel d’une batterie de voiture a un impact positif sur la durée de vie ultime de cette batterie. Les résultats de Fleetlife , une étude de faisabilité conjointe de TNO et d’Amber, donnent aux sociétés de leasing et aux propriétaires de flottes des moyens supplémentaires pour expédier leurs voitures électriques de manière intelligente et durable.

Lorsqu’une valeur est attachée à la durée de vie restante de la batterie d’un véhicule provisionné, la gestion d’un déploiement optimal est encore plus gratifiante, explique Roel de Natris, chef de projet senior chez TNO.

Développement des flottes de voitures électriques

Les flottes de véhicules électriques connaissent une croissance explosive, ce qui offre des opportunités d’optimiser le déploiement de cette flotte et de recharger plus intelligemment. En exploitant la quantité croissante de données disponibles au sein de la flotte, les propriétaires peuvent faire des choix plus intelligents, augmenter la durée de vie de la batterie et réduire les coûts.

Voici quelques conseils en vidéo :

À l’heure actuelle, les niveaux de disponibilité, de planification et de charge de la batterie déterminent le calendrier de charge et le déploiement des véhicules dans une flotte. Un client se voit proposer une voiture suffisamment chargée pour le trajet en cours; l’âge de la batterie ne fait pas partie de l’équation. Amber et TNO ont constaté qu’un calendrier de partage qui tient compte de l’âge de la batterie peut contribuer à augmenter la qualité de la batterie à long terme, en réduisant les coûts totaux de manière efficace.

Une durée de vie améliorée

La taille exacte de l’augmentation de la durée de vie ne résulte pas de cette étude. En raison des différences de valeurs observées dans la pratique et de valeurs tirées de la littérature, il n’est pas encore possible de quantifier la durée de vie supplémentaire en coûts totaux ou en cycles de batterie.

Cela signifie également que la faisabilité économique ne peut pas être exprimée en termes réels, laissant aux utilisateurs, comme Amber, le soin de déterminer si la stratégie testée mérite d’être développée.

Source : InnovationOrigins