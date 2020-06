Dans la quatrième révolution industrielle, les frontières entre les mondes physique et numérique deviennent de plus en plus floues, transformant nos modes de vie et le fonctionnement de toutes les industries. À cela s’ajoute le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus, qui oblige à innover non seulement pour le bien des entreprises, mais aussi pour le bien-être des clients et des communautés.

Les technologies innovantes telles que le cloud, le mobile, l’analyse cognitive et l’Internet des objets qui entraînent ce changement permettent également aux clients qui recherchent de plus en plus d’expériences uniques et à valeur ajoutée. D’énormes quantités de données sur les produits, les services, la fabrication et les clients ajoutent à cette complexité, nécessitant une certaine agilité de la part des entreprises pour répondre et satisfaire les besoins changeants des consommateurs.

L’importance des écosystèmes

La révolution numérique nous a fait passer des ventes traditionnelles à une nouvelle ère de services de mobilité. Le nombre de véhicules connectés sur les routes continue d’augmenter alors que les constructeurs automobiles s’engagent à intégrer la technologie cellulaire dans les futurs véhicules de production.

Le développement des écosystèmes de mobilité est essentiel à la fourniture de nouveaux services, tout comme les écosystèmes automobiles pour permettre des expériences cross-canal intégrées et pratiques pour les clients.

L’importance de l’expérience client

La demande des clients pour des expériences uniques et la nécessité d’innover plus rapidement sur les produits nécessitent une connectivité, des analyses et des améliorations constantes. Une partie importante de la prestation d’une approche client d’abord vient de la compréhension du profil de chaque client. Cela est rendu possible en examinant les données disponibles sur chaque client à chaque point de contact tout au long de son parcours, de la vente au service.

Les constructeurs automobiles de luxe, par exemple, reconnaissent que les clients attendent une expérience personnalisée qui les distingue en tant qu’individus, et souhaitent adopter de nouvelles façons de se connecter avec leurs clients.

