En mars et avril, les prix des véhicules d’occasion ont connu leur plus forte baisse de deux mois jamais enregistrée. Mais ils ont rebondi fortement en mai, de 10,6 %, pour revenir presque aux niveaux d’avant la pandémie. La reprise rapide des prix, suivie par le nouvel indice des prix des véhicules d’occasion est due à un certain nombre de facteurs.

Une pénurie d’approvisionnement de véhicules d’occasion, de faibles coûts de carburant et une baisse de l’utilisation des transports publics pendant le confinement du COVID-19 ont tous contribué à la reprise des prix. Le marché des voitures d’occasion présentait des avantages distincts favorisant la stabilité des prix, par rapport au marché des véhicules neufs.

La baisse du prix du carburant

Les coûts du carburant devraient rester faibles, la demande mondiale d’énergie restant faible. Les véhicules d’occasion sont, en moyenne, moins économes en carburant que leurs nouveaux cousins.

Voici les voitures d’occasion les plus fiables :

La baisse des coûts de carburant pousse les consommateurs vers des véhicules moins économes en carburant, car pendant ces périodes, ils sont légèrement moins chers à utiliser. La réticence des gens à utiliser les transports en commun a également soutenu les prix des véhicules d’occasion. Dans l’intervalle, les personnes qui possèdent ou peuvent se permettre d’acheter un véhicule préféreront probablement conduire seules plutôt que de dépendre des transports en commun.

Une hausse en vue ?

Les prix des voitures d’occasion ont baissé de près de 15 % en mars et avril, avant de rebondir de 11,2 % en mai. Les prix des véhicules combinés et d’occasion ont baissé de 14 % en mars et avril, avant d’augmenter de 10,6 % en mai.

Malgré le rebond des prix le mois dernier, les spécialistes disent que toute augmentation significative des prix dans les prochains mois sera difficile. Ils affirment que l’économie mondiale continuera de marcher jusqu’à ce qu’un vaccin ou des traitements éprouvés pour COVID-19 soient développés.

Source : ABCNet