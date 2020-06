Les véhicules autonomes ont aidé dans la crise de coronavirus

À mesure que l’épidémie progresse, tous les secteurs de la société chinoise continuent d’appliquer l’IA, les capacités de Big Data et les services de robot pour prévenir et contrôler le coronavirus.

La conduite autonome s’est également avérée essentielle dans la lutte contre la pandémie, allégeant le fardeau de covid-19 en transportant les fournitures médicales et la nourriture nécessaires aux professionnels de la santé et au public dans les zones infectées et en désinfectant les hôpitaux et les surfaces publiques pour réduire la propagation de coronavirus.

V2X pilote le développement de véhicules autonomes

La propagation du coronavirus a encouragé la Chine à se concentrer encore plus sur la transformation et le développement numériques. Le pays a pour objectif de développer des technologies innovantes et des infrastructures afin de gérer au mieux cette pandémie. D’ailleurs, la Chine est connue pour le déploiement de la 5G qui constitue une solution incontournable pour atteindre leur but.

Voici une vidéo présentant cette technologie :

Le véhicule V2X est une composante essentielle du développement chinois des villes intelligentes, une technologie complète qui permet aux véhicules de communiquer avec l’environnement, dans le but de rendre les véhicules autonomes plus sûrs, plus intelligents, plus économiques et plus pratiques.

Tous se ruent vers cette technologie

Baidu, l’un des leaders de la technologie des véhicules autonomes, a sorti 104 véhicules sans conducteur dans 17 villes du pays. Ces véhicules autonomes aident à effectuer des travaux anti-épidémiques de première ligne tels que le nettoyage, la désinfection, la logistique et le transport avec le soutien d’entreprises partenaires.

Apollo, la plateforme de véhicules autonomes de Baidu, s’est associée à Neolix, une start-up autonome locale, pour livrer de la nourriture et des fournitures à l’hôpital Haidian de Pékin. Ensemble, Apollo et Neolix ont fourni des livraisons quotidiennes de nourriture qui ont aidé à nourrir plus de 100 membres du personnel de première ligne qui traitaient une base croissante de patients.

Source : TechnologyReview