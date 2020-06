L’industrie automobile subit une pression intense pour gérer les flux de trésorerie combinée à des attentes accrues sur la voiture connectée de la part des conducteurs et des passagers.

Comment les constructeurs automobiles peuvent-ils investir dans leur plateforme de voiture connectée en tant que service ? Comment peuvent-ils continuer à faire progresser les programmes de voitures connectées et se différencier de leurs concurrents ? Repenser l’approche commerciale pour connecter les voitures peut sauver le secteur !

Une industrie sous pression doit accélérer

À l’heure actuelle, COVID-19 a un impact considérable sur la société et presque toutes les industries du monde. Les villes sont fermées à clé et les magasins fermés, les gens ne peuvent pas aller travailler et les chaînes d’approvisionnement internationales peinent à livrer. Cela a créé une crise financière dans le monde aujourd’hui.

Voici une vidéo montrant la difficulté rencontrée par l’industrie :

À l’instar de l’industrie du commerce de détail, l’industrie automobile a été extrêmement durement frappée par la fermeture de concessions et la chute des volumes de ventes dans le monde. En réponse, l’industrie automobile a une stratégie ciblée de gestion rigoureuse de la trésorerie et de réduction des coûts. Naturellement, les constructeurs automobiles poursuivent leur activité principale de construction et de vente de véhicules, mais ils avancent également sur de futures opportunités commerciales.

Un écosystème de transport interconnecté

L’industrie des transports est confrontée à une demande croissante de connectivité et de coopération. Avec l’ère actuelle du transport durable, une approche collaborative est nécessaire. Au lieu que les marques de voitures travaillent indépendamment les unes des autres, une collaboration et un partenariat accrus dans l’écosystème de transport interdépendant (y compris les constructeurs automobiles, les infrastructures de circulation, les piétons, les villes intelligentes…) sont nécessaires pour répondre aux attentes du conducteur et des passagers.

Il existe déjà une technologie pour sécuriser l’automatisation (numérisation, IA, déploiement 5G), améliorer l’utilisation et optimiser l’électrification.

Source : Ericsson