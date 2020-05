Les ventes de berlines cèdent la place à des SUV plus populaires, mais le premier est toujours bien présenté. Pour beaucoup, leur première voiture est toujours une berline. Et les amateurs préfèrent toujours la position assise basse et la dynamique de conduite d’une voiture. Peu importe d’où viennent les clients des berlines, un bon ensemble de scores de sécurité peut faire la différence.

Donc, si vous êtes curieux de savoir quelles sont les berlines les plus sûres, vous êtes au bon endroit. Une physique simple suggère qu’un SUV plus grand gagne dans une collision contre une berline, mais les voitures d’aujourd’hui disposent des dernières technologies de sécurité pour protéger les jeunes conducteurs et les familles.

Subaru Impreza 2020

Il est difficile de désigner la Subaru une voiture sûre, car la marque est quelque peu synonyme de sécurité, mais de nombreux modèles obtiennent de bons résultats. La Subaru Impreza 2020 est impressionnante pour sa traction intégrale standard et la quantité de technologie de sécurité sur un véhicule compact.

Voici la présentation de ce véhicule en anglais :

De nombreuses fonctions de sécurité sont de série, notamment la suite EyeSight de Subaru. Cela signifie que l’Impreza appliquera automatiquement les freins pour éviter ou atténuer l’impact d’une collision. Il dispose également d’un système qui surveille si le conducteur s’endorme.

Mazda 3 2020

Le Mazda 3 est la voiture de la gamme et est un favori parmi les jeunes acheteurs. Mazda a fait en sorte que la voiture d’entrée de gamme soit aussi sûre que sa plus grande berline intermédiaire Mazda 6 et les nombreux multisegments de la marque.

Pour la dernière Mazda 3, le constructeur japonais est allé encore plus loin en offrant également à la berline compacte une transmission intégrale. Mazda rend la plupart de ses systèmes de sécurité et d’assistance au conducteur avancés sur ce dernier modèle.

Source : MotorTrend