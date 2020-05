Les voitures intelligentes et connectées sont proclamées être la vague du futur. Pourtant, les logiciels sont intégrés dans les véhicules depuis plus de trois décennies.

À mesure que chaque génération de voitures devient plus intelligente, l’expérience utilisateur devient plus confortable et plus automatisée. Et la programmation intelligente interne devient plus un élément essentiel de l’automobile que le moteur à combustion interne. Elektrobit Automotive GmbH, la société derrière la plupart des logiciels des véhicules modernes, fournit aux fabricants tels que Ford Motor Co. Peugeot SA et Audi AG des services logiciels intégrés et connectés.

L’électrification, l’automatisation et la connectivité

Elektrobit, connu sous le nom d’EB, fournit des logiciels qui alimentent plus d’un milliard d’appareils dans des centaines de millions de voitures. L’innovation passe du niveau de l’infrastructure de base, de la connectivité, de la sécurité et de l’expérience utilisateur. Il s’agit d’un logiciel d’application principalement dans l’outillage pour créer des interfaces utilisateur fantaisistes et esthétiques dans les véhicules modernes.

Voici les choses à savoir sur la voiture autonome :

Il existe actuellement trois catégories de tendances d’innovation dans l’industrie automobile. Le premier est l’électrification, où le logiciel joue certainement un rôle mais est davantage utilisé comme technologie de support. Cependant, l’innovation logicielle est dominante dans les deuxième et troisième tendances: la conduite automatisée et la connexion de la voiture à Internet.

Les mises à jour automobiles agiles

Pour ce faire, l’industrie envisage un changement perturbateur dans le modèle de développement», où les mises à jour sont effectuées non pas chez les concessionnaires, mais en continu, et peut-être pendant des décennies.

Cela nécessite de nouvelles plateformes… de nouveaux modèles de partenariat. Relier l’expertise automobile d’EB à l’expérience de la société de logiciels open source SUSE dans d’autres secteurs et aux distributions Linux et aux technologies de conteneurs contribuera à alimenter la perturbation et à créer un nouveau modèle agile pour l’industrie automobile.

Source : SiliconAngle