Alors que les voitures deviennent de plus en plus sophistiquées, ce ne sont pas nécessairement les écrans sophistiqués ou les caméras qui représentent les plus grands changements. Cet honneur va sans doute aux énormes progrès réalisés dans le domaine des technologies de sécurité; à la fois structurel et actif.

Cela signifie que l’achat d’une petite voiture ne doit pas être un processus évité pour ceux qui veulent une voiture sûre, comme cela a pu être le cas par le passé. Voici des choix de petites voitures, en fonction des cotes de sécurité et des caractéristiques de sécurité.

Suzuki Swift GLXC 2017

La plupart des modèles Swift actuels dont le prix est inférieur à 20 000 $ sont des GL d’entrée de gamme. Si vous voulez le modèle le plus sûr de la gamme, cela vaut la peine de magasiner pour un Swift de qualité GLX ou supérieur… un peu comme ce nouveau GLXC de 18995 $, 3995 km NZ-nouveau répertorié à Manawatu.

Voici la présentation de ce véhicule :

Les principales différences d’une spécification à l’autre sont le petit boîtier en plastique carré ajouté sur la grille avant à gauche du badge. Cette boîte abrite la technologie radar du Swift pour le freinage d’urgence autonome et le régulateur de vitesse adaptatif.

Honda Jazz RS 2019

Maintenant, pour attaquer l’ennemi juré de la Swift, la Honda Jazz. Alors que la Swift a sa mesure en termes de maniabilité, de technologie et de modernité pure et simple, la Jazz revient avec son côté pratique pour les grandes voitures.

Le Jazz n’a pas entrepris les derniers tests de collision plus rigoureux de l’ANCAP, mais arbore toujours un résultat 5 étoiles de 2014. Il a obtenu un excellent 36,58 sur 37 à cette occasion. Cet exemple particulier est un joli modèle RS.

Source : Driven