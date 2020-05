Le Sommet sur la radio numérique 2020 de l’Union européenne de radiotélévision s’est concentré en février sur les futurs modèles possibles de divertissement radio et audio. L’un des sujets clés était le rôle futur des systèmes radio et multimédia intégrés dans la voiture connectée.

Lors de cet événement, Antonio Arcidiacono, directeur de la technologie et de l’innovation de l’UER, a prononcé le discours d’ouverture. Il a souligné la pertinence du contenu audio embarqué, à la fois linéaire et non, qui résulterait du bon mélange des diffusions et des flux IP intégrés via un système et une interface utilisateur appropriés de nouvelle génération.

Vraiment immersive

Radio World a ensuite parlé à Arcidiacono de la manière dont il image la voiture dans 20 ans. Il a dit qu’il s’imagine assis derrière le volant, se retrouvant dans un type de salon semi-mobile dans lequel le système multimédia l’accueille et comprend son humeur actuelle.

Voici comment pourrait être la voiture du futur :

Selon Arcidiacono, le système saura ce qui s’est passé au bureau et il commencera donc par lui fournir les informations qui l’intéressent le plus, suivies d’une progression soigneusement définie du contenu en fonction de ce qui l’intéresse le plus.

Bien-être

Dans 20 ans, la voiture sera très probablement, autonome, vous ne vous inquiéterez donc pas de la distraction du conducteur. Le système sera également très probablement en mesure d’offrir plusieurs genres de contenu, y compris visuels, mais toujours en fonction de la situation spécifique. Ce sera une question de bien-être. Une expérience capable d’offrir un maximum de confort, et aussi de permettre à l’utilisateur de passer ou recevoir des appels téléphoniques.

Le système pourra détecter de manière autonome les appels qu’il acceptera et ceux qu’il n’acceptera pas, et les gérer et les trier automatiquement. Dans certains cas, il pourra également répondre aux appels téléphoniques ou aux messages reçus par le conducteur, car il aurait appris de lui et saura répondre de manière appropriée aux messages et appels les plus courants.

Source : RadioWorld