Dans la plupart des cas, les voitures classiques sont laissées dans les décharges par leur propriétaire. Certes, les voitures modernes sont moins chères à l’achat, plus rapides, améliorent la maniabilité, sont plus économiques, plus propres, plus confortables et plus fiables.

Fondamentalement, ils sont meilleurs dans presque tous les domaines. Pourtant, malgré cela, la voiture classique clairement inférieure non seulement existe toujours, mais elle est en plein essor de nos jours. Pourquoi ?

Le design

Il n’y a pas de réponse simple à cela, mais plutôt une combinaison de facteurs qui jouent chacun un rôle. En premier, on note le design de la voiture qui se démarque déjà des véhicules modernes. Les voitures classiques ont été développées dans un univers analogique où les ingénieurs utilisaient un crayon et du papier pour concevoir des lignes fluides et des formes élégantes qui ne seraient tout simplement pas possibles sur le logiciel de conception informatique utilisé par les constructeurs de voitures modernes.

Prenez l’aile avant d’une Jaguar XK120 ou le profil d’une Ferrari 250 GTO, par exemple. Ces conceptions sont belles à tous points de vue, mais ce sont des formes qu’aucun concepteur moderne ne créerait de nos jours, souvent, la façon dont le cadre métallique sous la carrosserie utilisé pendant la phase de prototype (et même les euros utilisés pour façonner la carrosserie) aurait une influence directe sur le formulaire de la voiture.

Qu’en est-il de la mécanique ?

Au niveau de la mécanique, on constate également une grande différence. Les moteurs de voitures modernes sont effectivement une unité scellée, comprenant des composants qui sont largement inutilisables par la personne moyenne.

En termes simples, un cerveau électronique central contrôle la plupart des composants du véhicule. Celui-ci assure en générale le bon fonctionnement de la voiture. Il s’agit donc d’un système centralisé qui est très complexe.

