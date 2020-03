En mai, les voitures de Formule 1 parcourront le circuit de Zandvoort pour la première fois depuis 1985. De nombreux Néerlandais se demandent si Max Verstappen pourrait suivre les traces de la dernière gagnante, Niki Lauda. Jamais auparavant un Néerlandais n’a gagné à Zandvoort. D’un autre côté, il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent bizarre qu’à une époque où il est à peine possible de construire en raison des restrictions causées par les émissions d’azote, les voitures rugissantes traversent une réserve naturelle en même temps.

Une chose est certaine, presque tout le monde convient, y compris les pilotes eux-mêmes, que l’avenir se situe ailleurs, notamment avec la Formule E. Eindhoven peut et veut montrer la voie, rapporte Brabant Sport dans un communiqué de presse aujourd’hui. Cela pourrait même devenir une course de nuit, dit l’un des initiateurs.

Impact économique important

D’un point de vue économique, cela pourrait être un coup de pouce majeur pour la région de Brainport Eindhoven. Selon l’Institut Mulier, les dépenses directes supplémentaires estimées des visiteurs et de l’organisation de l’événement pourraient s’élever à 20 millions d’euros par E-Prix. Par ailleurs, l’attention des médias internationaux est garantie avec une valeur supplémentaire estimée de huit à douze millions d’euros.

Voici la dernière course de Formule E au Maroc :

L’idée originale d’organiser des courses de Formule E à Eindhoven vient de Formula-Eindhoven (fondation organisatrice officielle des Dutch E-Prix Eindhoven). Cette organisation se voit renforcée par la recherche pour approfondir l’idée et la concrétiser. La première course pourrait déjà avoir lieu l’année prochaine ou l’année suivante. Si c’est le cas, ce serait la première fois qu’une course de Formule E se déroulerait aux Pays-Bas.

Course de nuit ?

En termes d’impact, cet événement pourrait être de loin le plus grand événement sportif que nous ayons jamais vécu en Brabant. Aussi parce que ce serait une course en ville, juste en face de la ville d’Eindhoven. Les événements d’allure internationale contribuent à un climat de vie, de travail et de vie agréable.

L’un des initiateurs de cet effort est l’homme d’affaires Peter-Paul Laumans. Eindhoven est connue aux Pays-Bas comme la ville des lumières, ils ont donc voulu proposer quelque chose d’unique et organiser la première course de nuit en Formule E.

Source : InnovationOrigins