Ne sous-estimez pas la couleur de la peinture de votre voiture. Une couleur de voiture luxueuse peut faire bonne impression auprès des autres. L’argent ou le blanc peut vous aider à utiliser moins de carburant pour le climatiseur, car ils aident à refléter la lumière et la chaleur.

La couleur jaune attire plus d’insectes volants dans votre voiture, ce qui est un gros non si vous êtes allergique. Et oui, les couleurs blanches ou plus claires rendent plus visible sur la route, ce qui peut réduire les risques d’accident. C’est vraiment assez facile de choisir la couleur, cependant, le choix du type de peinture qui l’accompagne est un processus beaucoup plus compliqué.

Choisir le bon type de résine

Les peintures se présentent sous diverses formes : uréthanes, maux ou laques. Les uréthanes peuvent être durables, même s’ils sont plus chers que les émaux brillants. Les laques, en revanche, sont souvent plus molles, avec moins de produits chimiques.

Ci-dessous quelques conseils en vidéo :

Cela les rend moins durables, et donc plus difficiles à entretenir à long terme. Souvent, les garages combinent des laques avec de l’émail comme couche de base pour rendre la peinture plus durable.

Choisir le type d’application

Vous pouvez le faire de deux manières : la peinture en une seule étape offre une finition brillante, et vous n’avez pas besoin d’une couche de base pour l’appliquer sur votre véhicule, tandis que le processus de couche de base a une finition semi-brillante ou mate et nécessitera une couche de base avec la peinture pigmentée lors de l’application sur la voiture.

Il existe actuellement de nombreux types de peinture sur le marché. Cependant, ils appartiennent tous à l’une de ces catégories : les peintures solides, les peintures mates, les peintures nacrées et les peintures métalliques. Le choix des couleurs a un côté pratique. Ainsi, il faut vous assurer de faire le bon choix.

Source : CarMudi