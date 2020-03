Attendez encore quelques années et vous verrez que les voitures électriques seront l’équivalent des voitures à essence. C’est en ce qui concerne le coût total d’utilisation (TCU), et sans intervention du gouvernement. Le marché fera sa propre affaire d’ici là. L’investissement total dans la production de batteries d’ici à 2023 représente environ 140 milliards d’euros, soit environ 18 euros pour chaque habitant de la terre.

Tous les marchés ne connaissent pas une transition aussi rapide que celle-ci. Cependant, les marchés indiens à deux et trois roues sont également capables de subir des changements rapides. La baisse des coûts de la batterie et l’amélioration des performances pourraient permettre de réduire de 80 % la part de marché d’ici 2030.

Des batteries toujours moins chères

Les prix de charge des batteries ont évolué assez rapidement au cours des dix dernières années. Les investissements en R&D entraînent une baisse des prix et une densité énergétique plus élevée. Cela entraîne à son tour une augmentation de la demande et des investissements ultérieurs dans les installations de production.

Voici comment ces batteries sont fabriquées :

Ce qui à son tour rend les batteries moins chères et augmente la demande, complétant ainsi le cycle. Ce système auto-renforçant est à l’origine de la transition en cours. Dans le même temps, le nombre d’applications pour les batteries est important, ainsi que le nombre de compositions chimiques disponibles.

Tesla est le plus avancé

L’amélioration des cathodes est l’une des clés de la réduction des coûts, notamment lorsqu’il s’agit d’une réduction de la teneur en cobalt. Cela nécessite des investissements importants en R&D et implique des risques technologiques similaires à ceux des autres nouveaux produits chimiques pour batteries. En ce qui concerne les modèles de voitures, Tesla est le plus avancé à cet égard.

À partir de 2025, de nouvelles opportunités de marché émergeront pour d’autres technologies de batteries qui approchent des prix commerciaux.

Source : InnovationOrigins