Tesla fait face à la pression des autorités fédérales à la suite d’un autre accident mortel impliquant le pilote automatique. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que Tesla ne semble pas trop intéressé à répondre à ces problèmes. Le fait que le pilote automatique de Tesla ait été impliqué dans un accident n’est pas nouveau.

En fait, après une enquête, Tesla et cinq autres constructeurs automobiles avaient été contraints de limiter les fonctionnalités d’auto-conduite et à développer une meilleure technologie pour surveiller les conducteurs de voitures semi-autonomes. Tesla est la seule entreprise à ne pas avoir formellement répondu à ces recommandations, bien qu’elle ait commencé à avertir les conducteurs.

Tesla ne réagit pas

Il semble que la société ne veuille pas combler les lacunes de sa technologie de conduite autonome, ou faire en sorte que ses conducteurs comprennent correctement ce que la fonction de pilote automatique peut et ne peut pas faire.

Voici les problèmes liés au Tesla en anglais :

Cependant, les autorités ont demandé à Tesla de continuer à travailler sur l’amélioration de la technologie du pilote automatique. Les conducteurs doivent comprendre que les véhicules qu’ils conduisent ne sont pas entièrement sûrs.

Des problèmes de sécurité ont été identifiés

Les autorités ont identifié sept problèmes de sécurité liés à l’accident, y compris les limitations du système permettant d’éviter les accidents et la distraction du conducteur. Parmi eux, il semble que le conducteur jouait à un jeu sur un iPhone, et qu’il n’a pas remarqué lorsque le pilote automatique a dirigé le véhicule électrique hors route.

Le système Tesla Autopilot n’a pas fourni un moyen efficace de surveiller le niveau d’engagement du conducteur, et le calendrier des alertes et des avertissements était insuffisant pour obtenir la réponse du conducteur pour empêcher l’accident ou atténuer sa gravité. Tesla doit développer des applications qui détectent plus efficacement le niveau d’engagement du conducteur et qui l’alertent.

