Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques en Allemagne a augmenté de 50 % l’an dernier. Il existe actuellement environ 24 000 points de charge dans tout le pays. Ce qui représente 8 000 de plus que l’an dernier.

L’expansion des infrastructures est toujours en cours. Comparé à d’autres États fédéraux, le sud a une longueur d’avance. La Bavière, par exemple, a pu augmenter le nombre de points de recharge de 56 % de 3 618 à 5 656 en un an. Seul le Bade-Wurtemberg a pu faire encore mieux, avec une augmentation de plus de 60% de 2 525 à 4 094 points de charge.

Des changements majeurs ont eu lieu

Le sud a également devancé le nord en ce qui concerne les villes. Alors qu’un an plus tôt, Hambourg était toujours en tête de liste des villes avec le plus de points de charge, la capitale bavaroise Munich avait dépassé la ville de la Hanse fin 2019.

Voici les problèmes rencontrés par les conducteurs de voitures électriques :

Munich compte actuellement 1103 points de charge publique. À titre de comparaison, le registre des points de charge de la BDEW (Association allemande des industries de l’énergie et de l’eau) répertorie 1 070 points de charge à Hambourg et 974 à Berlin. Les chargeurs rapides en représentent environ 15 %.

Différence entre charge rapide et charge standard

C’est beaucoup plus cher. Un point de charge rapide est quatre à cinq fois plus cher qu’un point de charge standard. C’est une différence substantielle dans la structure des coûts. Cependant, vous pourrez bien sûr recharger plus rapidement. Idéalement, vous auriez facturé plusieurs véhicules dans le même laps de temps que vous auriez facturé un véhicule en utilisant une infrastructure standard.

Jusqu’à présent, aucun matériel de charge rapide n’est apparu sur le marché qui soit conforme aux réglementations de mesure et d’étalonnage.

Source : InnovationOrigins