La société allemande Sono Motors qui fabrique des voitures électriques avec des panneaux solaires sur le toit a vu le fond de la serre apparaître l’année dernière. Plus d’argent devait être mis sur la table, mais les fondateurs n’étaient pas d’humeur à une autre ronde de financement par private equity. L’entreprise a donc opté pour le crowdfunding et avec succès. La société a annoncé hier qu’elle avait levé plus de 53 millions d’euros auprès de plus de 10 000 personnes.

La plus grande partie provient de personnes ayant réservé une voiture (la Sion). Cela représente 75 % de l’argent récolté. Les 25 % restants proviennent d’investisseurs privés (19 %) et de prêts, plus des dons (6 %).

Année-lumière

L’une des réserves vient du nom du concurrent néerlandais Lightyear, qui fabrique également des voitures à cellules solaires. Le PDG Lex Hoefsloot félicite Sono Motors pour le montant collecté. Faire quelque chose que d’autres n’osaient pas faire jusqu’à présent est très difficile et un grand défi, explique Hoefsloot. À ses yeux, le fait qu’il ait réussi à augmenter le montant prévu est «un signe que les temps changent.

Ci-dessous la présentation de cette société en anglais :

Pour Sono Motors, il s’agit du modèle opposé de grandes sociétés automobiles et de fournisseurs tels que Siemens, la société du sud de l’Allemagne qui a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle entrait dans un grand projet de charbon australien.

De nombreux investisseurs

En décembre dernier, Hahn a annoncé pour la première fois qu’il était déçu des investisseurs en capital-investissement classiques qui ne sont intéressés que par l’argent rapide. C’est pourquoi Sono Motors a essayé le financement participatif. L’objectif était de lever 50 millions d’euros avec la campagne avant le 31 décembre 2019, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné. L’entreprise a donc décidé de reporter le délai de 20 jours, ce qui s’est avéré suffisant pour un certain temps.

Sono Motors veut commencer la production de la Sion en 2022. Les partenaires incluent Nevs, Continental et Elringklinger. Il y a 13 000 réservations pour la voiture qui devraient coûter 25 500 euros. L’objectif à long terme est de construire 260 000 voitures dans l’ancienne usine suédoise de Saab d’ici huit ans. Cela doit être fait à 100 % neutre en CO2.

Source : InnovationOrigins