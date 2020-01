La start-up de mobilité électrique basée à Munich, en Allemagne, Cluno ajoute une Tesla Model 3 à sa flotte de véhicules disponibles pour des abonnements de voiture tout compris. Les clients peuvent facilement réserver leur Tesla Model 3 sur une base mensuelle via le site Web de l’entreprise ou via l’application mobile de Cluno.

Les clients de Cluno peuvent bénéficier du forfait d’abonnement Tesla Model 3 pour 1 299 euros et commencer à conduire leur Tesla Model 3 en mars. L’offre comprend 1 250 kilomètres par mois, une assurance et un service d’entretien au besoin. L’abonnement voiture numérique permet aux clients de conduire des véhicules électriques et d’autres voitures pendant six mois ou plus sans risquer d’investir dans la voiture.

Un marché en plein essor

La société prévoit une forte demande de solutions de mobilité flexibles, faciles et en même temps respectueuses de l’environnement. L’abonnement de Cluno combine les deux dans un concept d’avenir pour la mobilité individuelle.

Voici le potentiel du Model 3 de Tesla en anglais :

Le potentiel de marché des abonnements automobiles jusqu’en 2025 est estimé à plus de 16 millions de véhicules. La start-up s’attend à ce qu’une grande partie de sa flotte soit des voitures électriques ou hybrides. L’abonnement de voiture est une option sans risque pour les clients.

Une situation gagnant-gagnant

L’intégration de Tesla Model 3, qui a récemment remporté les honneurs dans la liste des meilleures voitures de la catégorie Euro NCAPS de 2019, dans sa flotte est une situation gagnant-gagnant pour la société allemande et le constructeur automobile.

La mobilité électrique en tant qu’abonnement offre non seulement des options flexibles pour les clients, mais rend également les nouveaux véhicules électriques plus attrayants. Les programmes d’abonnement sont également l’avenir de la mobilité. Selon une étude récente, environ 6 millions de véhicules feront partie des services d’abonnement.

Source : Teslarati