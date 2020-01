Les capteurs font désormais partie de l’équipement de base de chaque voiture moderne. Des caméras, des ultrasons, des radars, des infrarouges et similaires existent déjà. Mais pour vraiment équiper les voitures de conduite autonome, il faut plus, en plus bien sûr de la bonne technologie de carte. La société de technologie allemande Bosch a maintenant développé un nouveau lidar, qui va au-delà des fonctions habituelles de ce système, telles que l’assistance au stationnement, et travaille déjà sur le développement en série.

Le nouveau capteur est conçu pour les courtes et les longues distances et convient donc à la fois à la circulation routière et urbaine. Selon le directeur général Harald Kröger, Bosch souhaite réduire le prix (encore relativement élevé) de la technologie complexe en la développant et en la rendant ainsi adaptée au marché de masse.

Les principes de cette technologie

Le télémètre à laser est indispensable pour la conduite autonome aux niveaux 3 à 5 (où 5 est le maximum réalisable), mais le lidar seul ne suffit pas non plus. Selon Kröger, les analyses de Bosch ont montré que trois principes de capteurs doivent être utilisés en parallèle pour sécuriser la conduite autonome : caméra, radar et lidar.

Ci-dessous une vidéo montrant la technologie de Bosch en anglais :

Cela est devenu clair lorsque les développeurs ont examiné toutes les applications des fonctions de conduite automatisée, de l’assistance routière à la conduite urbaine entièrement automatisée. Dans les situations où, par exemple, une moto s’approche à grande vitesse d’un véhicule autonome sur une intersection, le lidar est essentiel pour détecter de manière fiable la moto. Une caméra peut être aveuglée par la lumière et pour le radar, une silhouette étroite et des bacs en plastique sont difficiles à détecter. Mais si les trois technologies sont utilisées côte à côte.

L’IA assure une sécurité optimale

Bosch développe et fabrique des capteurs à ultrasons pour radar et caméra depuis de nombreuses années déjà et est un leader dans la technologie des capteurs pour les systèmes d’assistance à la conduite et la conduite automatisée.

La société a équipé la technologie de caméra pour les voitures d’une intelligence artificielle afin que ces voitures puissent reconnaître et classer des objets dans différentes «classes» telles que les véhicules, les piétons ou les vélos, et mesurer leur mouvement. Cela permet à la caméra de reconnaître et de classer directement les véhicules ou les piétons et les cyclistes partiellement cachés ou qui traversent afin que la voiture puisse rapidement activer un avertissement ou un arrêt d’urgence.

Source : InnovationOrigins