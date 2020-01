Toogethr, une start-up à croissance rapide d’Utrecht qui propose une technologie intelligente sur le marché commercial du covoiturage et du stationnement, vise à étendre ses ailes au reste de l’Europe avec un investissement d’AutoBinck. Toogethr utilise des algorithmes pour relier les collègues qui se déplacent les uns avec les autres et leur faciliter la recherche de stationnement. La start-up compte déjà des dizaines de milliers de clients commerciaux au Benelux et est un partenaire de mobilité permanent de plusieurs grands employeurs aux Pays-Bas.

Par exemple, Toogethr a récemment aidé l’entreprise laitière Danone à résoudre le problème de mobilité de son personnel suite au déménagement de son siège mondial de l’aéroport de Schiphol à Hoofddorp, qui comptait 1800 employés. Le nouvel emplacement compte 180 places de stationnement, tandis que l’emplacement précédent comptait plus de 350 places de stationnement. Toogethr a fourni une solution avec le covoiturage, le stationnement et les navettes.

Quel problème résolve la société ?

Toogethr provient d’une entreprise qui a déjà été fondée en 2013 par deux étudiants qui ont eu l’idée de lancer une application de covoiturage. À cette époque, les embouteillages devenaient de plus en plus courants et le covoiturage semblait être une bonne solution.

Voici la présentation en anglais de cette entreprise :

Il n’était pas facile de diriger une entreprise avec succès à l’époque, probablement parce que la technologie n’était pas encore aussi avancée et que l’Internet mobile était beaucoup plus lent. La direction actuelle a commencé il y a 3 ans et demi et depuis, nous avons accéléré.

Les principaux obstacles

Le covoiturage est bien sûr une excellente solution pour réduire le nombre de voitures sur la route. Cependant, beaucoup de gens ne veulent pas partager leur voiture avec n’importe qui. Supposons que vous rencontriez un drogué ou un délinquant sexuel.

La confiance est très importante pour réussir le covoiturage. Partager une voiture avec un collègue, en revanche, est sûr et pratique. De plus, c’est amusant et grâce à notre système de points, il offre également quelques avantages. Par exemple, les personnes qui font du covoiturage sont récompensées par une place de stationnement gratuite.

Source : InnovationOrigins