Il est tôt le matin à Paris, et vous vous dirigez vers votre voiture, prêt à aller travailler et à commencer la journée. Vous enfoncez votre clé dans le contact et la tournez, puis, rien. Votre moteur aurait dû tourner, mais à la place, rien ne s’est produit.

Vous tournez à nouveau votre clé et vous entendez simplement une série de clics. La batterie de votre voiture est morte et vous n’allez nulle part. Contrairement à la croyance populaire, il peut arriver que votre batterie se décharge. Curieux de savoir ce que cela pourrait être ? Lisez la suite et découvrez les raisons les plus courantes pour lesquelles la batterie de votre voiture peut être déchargée.

Erreur humaine

C’est probablement la cause la plus connue du drainage total de la batterie. Si vous oubliez d’éteindre les phares de votre voiture, ne fermez pas complètement votre coffre ou même négligez d’éteindre un feu de route, votre batterie continuera à alimenter votre voiture jusqu’à ce qu’elle soit totalement déchargée d’énergie.

Ci-dessous les solutions à considérer :

Et malgré le système d’avertissement de voiture moderne et les feux d’arrêt automatique, cela est encore assez courant. Même laisser une porte légèrement entrouverte peut suffire à allumer les lumières internes, et si vous laissez vos lumières allumées assez longtemps, la batterie de votre voiture sera épuisée.

Un alternateur défectueux

Lorsque la voiture fonctionne correctement, l’alternateur fournit l’énergie électrique aux systèmes primaires, en convertissant une partie de la puissance du moteur en électricité. Cette puissance est également utilisée pour recharger la batterie 12v, en s’assurant qu’elle a suffisamment de puissance pour démarrer la voiture.

Si votre alternateur ne parvient pas à charger la batterie de votre voiture, il se videra encore et encore au fur et à mesure que vous démarrez votre voiture – et finit par échouer, vous obligeant à redémarrer votre véhicule.

Source : RideTime